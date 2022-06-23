Haberler Yaşam Haberleri Hem darp edip hem aracına zarar verdiler…İki maganda gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 18:39 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:13

Hem darp edip hem aracına zarar verdiler…İki maganda gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem darp edip hem aracına zarar verdiler…İki maganda gözaltına alındı

İstanbul’da trafikte tartıştıkları ve yol boyu taciz ettikleri bir araç sürücüsünü aracı durduğunda darp eden ve aracına zarar veren iki trafik magandası gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" olayı Çekmeköy İlçesi'nde meydana geldi. Şile Yolu istikameti üzerinde iki trafik magandası tarafından yol boyunca taciz edilen H.A., Çekmeköy Kirazlı Dere Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerine geldi ve trafik nedeniyle durdu. İki trafik magandası da araçlarından inerek saldırdıkları H.A.' yı darp etti ve aracına zarar verdi. Kimlikleri belirlenen R.Ç. ve A.A., Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarından yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Hem darp edip hem aracına zarar verdiler… İki maganda gözaltına alındı | Video

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Hem darp edip hem aracına zarar verdiler…İki maganda gözaltına alındı
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