İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" olayı Çekmeköy İlçesi'nde meydana geldi. Şile Yolu istikameti üzerinde iki trafik magandası tarafından yol boyunca taciz edilen H.A., Çekmeköy Kirazlı Dere Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerine geldi ve trafik nedeniyle durdu. İki trafik magandası da araçlarından inerek saldırdıkları H.A.' yı darp etti ve aracına zarar verdi. Kimlikleri belirlenen R.Ç. ve A.A., Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarından yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Hem darp edip hem aracına zarar verdiler… İki maganda gözaltına alındı | Video