Hem doktor hem avukat oldu

Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde doğan ve zor koşullar altında yaşam sürdüren Eyüp Tarımak (39) küçük yaştan itibaren yıllarca ailesiyle birlikte tarım işçiliği yaptı. Konya'da şeker pancarı çapaladı, Adana ve Hatay'da pamuk topladı, Samsun'da fındık işçiliği yaptı. Ama o tüm zor şartlara rağmen derslerine çalıştı ve iki üniversite bitirmeyi başardı. Girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
'ni kazanan Tarımak 2010'da bu fakülteden mezun oldu. Azmi ve başarısıyla örnek olan Tarımak bu yıl da Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'ni bitirerek avukat oldu.
'İMKANSIZ YOK, YETER Kİ İSTE'
Şu anda Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan Dr. Eyüp Tarımak hikayesini SABAH'a anlattı: "8 kardeşiz, zor şartlar altında babam bizi okuttu. Yapmadığım iş kalmadı. Ama annem ve babamın desteği ve fedakarlığıyla bu yerlere gelebildim. Benim en büyük şansım zorluğa rağmen okulların açıldığı gün beni tarladan okula göndermekte bir an olsun bile tereddüt etmeyen anne ve babaya sahip olmaktır."
Bugünlerde avukatlık stajına başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen evli ve 2 çocuk babası Tarımak, "Tıp fakültesinde okurken bile aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yazları tarlalarda çalıştım. Bir kardeşim daha doktor oldu, ailede dört üniversite mezunu var. Bir kardeşim de üniversitede okuyor. En küçük kardeşimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Tarım işçisi gençlere tavsiyem hiçbir zaman eğitimlerini aksatmasınlar. İmkansız diye bir şey yok. Yeter ki isteyin" dedi.