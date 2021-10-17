Giriş Tarihi: 17.10.2021

Hem doktor hem avukat oldu MEHMET YILDIRIM

Şanlıurfalı Eyüp Tarımak, zor şartlar altında büyüdü. Tarlada çalıştı ama okulunu hiç aksatmadı. 11 yıldır doktorluk yapan Tarımak, bu yıl da hukuk fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını bekleyen Tarımak: İmkânsız diye bir şey yok