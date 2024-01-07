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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Hem dolandırdı hem de ‘geçmiş olsun’ mesajı attı

Hem dolandırdı hem de ‘geçmiş olsun’ mesajı attı
Dolandırıcılar Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya bildirdi. İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur "Dolandırıldım sanırım" mesajı attı. Mağdura cevap olarak "Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim" yazan dolandırıcılara "Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum" mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi "Geçmiş olsun. Kolay gelsin" yazdı. İHA

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Hem dolandırdı hem de ‘geçmiş olsun’ mesajı attı
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