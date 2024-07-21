Hem dolandırıldı hem de sahte avukatla tehdit edildi

Ankara'da bir kadın, sosyal medyada gezindiği sırada bir arkadaşının Instagram hesabındaki 'Bitcoin, Forex, Yatırım Danışmanlığı, Kesin Kazanç Vaadi' şeklindeki paylaşımları gördü. Arkadaşı ile iletişime geçen kadın, başka bir hesaba yönlendirilerek oradaki kişilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söylenenlere inanarak dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, kendisine gönderilen banka hesap numarasına 700 bin Türk lirası aktardı. Para yatırmasına rağmen kazanç elde edemeyen kadın, dolandırıcılara ulaşmaya çalıştı. Şüpheliler, bu kez de avukat rolüne girerek, yasal olmayan şekilde para aktarıldığını ve savcılık tarafından hazırlanmış gibi gösterdikleri sahte talimatı göstererek tehdit etmeye başladı. Kadının, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.