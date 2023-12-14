Hem dua hem yardım

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuk ve kadınlara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı. Bu kapsamda hazırlanan proje, tüm Türkiye'de olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde uygulamaya alındı. Sakarya'ya bağlı Sapanca Halk Eğitimi Merkezinde de her yaştan 40 kadın, Filistinlilere battaniye, eşofman takımı ve havlu üretimi için dikiş makinesinin başına geçti. Giyim üretim teknolojileri kursu usta öğreticilerinin tasarımlarını yaptığı ürünler, kursiyerler tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Gazze'ye gönderilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, proje kapsamında Gazze'deki çocuklara ve kadınlara destek olabilmek, onların acılarını bir nebze hafifletebilmek amacıyla üretime başladıklarını söyledi. Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerlerin projeye büyük destek verdiğini belirten Korkmaz, "Sabahtan gece geç saatlere kadar ciddi üretim yapıyoruz.Her gün Gazze'de insanlar yaşamını yitiriyor. Onların acılarını bir nebze hafifletmek kadınlarımıza mutluluk veriyor. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. İnşallah üretimimizi oradaki insanlarımız için daha güzel şeylerle devam ettirme imkanımız olur" dedi. Sapanca Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Leyla Ağır da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elimizden geldiğince bu yardımları yapıyoruz. Gönüllü kursiyerlerimizle bu çalışmada emek harcıyoruz. İnşallah başarıyla tamamlarız. 500'er eşofman takımı, havlu ve battaniyeyi ay sonunda teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Usta öğretici Sevgi Ocak ise kursiyerlerin çalışırken duygulu anlar yaşadığını anlatarak, "Uzakta olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu şekilde yardımlar olunca hoşlarına gitti. Hepsi canıgönülden çalışıyor. Gerçekten güzel bir duygu. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Giyim üretim teknolojisi öğretmenleri Gülhan Onan ve Aysun Serdaroğlu, ellerinden geldiğince Gazze'ye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, kursiyerlerle birlikte proje kapsamında üretimde bulunmaktan memnun olduklarını kaydetti. AA