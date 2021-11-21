Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

Trabzon'un Akçaabat Söğütlü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 23.00 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından asayiş uygulamasında Akçaabat polis merkezinde görevli olan Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsü 16 yaşındaki Kemal E.T. isimli kişinin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Araç sürücüsü hızla uygulama noktasından kaçarak uzaklaştı.

Uygulama noktasında durmayan otomobil sürücüsü trafik polisine böyle çarptı | Video

Çarpma sonucu yaralanan trafik polisi Yusuf Ceylan (40), önce ilçede bulunan Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Yusuf Ceylan (40) yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerine hayatını kaybetti.

Olay sonrası uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise çarparak kaçan Kemal E.T. ve yanında bulunan arkadaşı Mert E. (16) polis ekiplerince yakalanırken, araç ise ilçede terk edilmiş halde bulundu.

Savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Kemal E.T'nin ehliyetsiz ve 0.84 promil alkollü olduğu ve yanında bulunan arkadaşı Mert E'nın ise 0.03 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürerken, Olayda trafik polisi memuru Yusuf Ceylan'a çarparak ölümüne sebep olan ve savcılık talimatıyla gözaltına Kemal E.T, ve yanında bulunan arkadaşı Mert A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli Polis memuru Yusuf Ceylan, trafik/asayiş uygulaması yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum." denildi.

Öte yandan; şehit için Valilik'te tören düzenleneceği öğrenildi.