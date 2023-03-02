Hem enkaz altında hem de hastanede yalnız bırakmadılar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanesinden dolayı aynı zamanda bir doktor olarak teşekkür ediyorum. Depremde kurtulan 2 tane canımızın burada misafir olduğunu gözlemliyoruz. Kayseri itfaiyemizin kurtardığı Semih kardeşimizi ziyarete geldik. Şuanda bir kadir şinaslık örneği göstererek itfaiye ekibimizin kahramanları Semih kardeşimizi beraber ziyaret edelim diye talepte bulundular. Bizde onlara eşlik ettik. Onların duasını alıp bize düşen bir şey var mı yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri, Kahramanmaraş'a yakınlığından dolayı gerek depremden dolayı etkilenen kardeşlerimizin şehrimizde gerek misafir olma boyutu, gerekse sağlık hizmetlerimizden yararlanma boyutuyla misafirimiz olan şehir. Biz üzerimize düşeni yapma yönünde kurum ve kuruluşlarımızla canla ve başla olayın ilk anından itibaren Kayseri olarak hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her aşamasında oradaki çalışmalarda bulunduk. Halen orada kardeş şehir olarak Kahramanmaraş'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.