Hem eşini hemde eşinin kuzenini öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Nasır A. eşinin kuzeni Muhammet A'yı (22) 8 Ocak 2022'de odunla darp ederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı dikkatli çalışma sonucu şüpheli Nasır A. kısa sürede yakalanarak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetten sonra detaylı araştırma yapan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A'nın 4 aylık hamile eşi Rim A'nın (23) yeğeniyle yaptığı görüşmede en son 22 Aralık'ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi. Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A'nın karısını öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi.

Bunun üzerine bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini çukurda buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada darp edip, bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürüldü. Öte yandan zanlının karısının kuzeni Muhammet A'yı da, tanık olarak ortada bırakmamak için başına odun sopası ile vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Tutuklu bulunan Nasır A'nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.