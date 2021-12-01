Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van'ın Tuşba İlçesinde kimyasal madde taşımak için imal edilen ve gizli bölmelerinde göçmen taşındığı tespit edilen tanker içerisinde ve tankere göçmen getirdiği anlaşılan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 51 düzensiz göçmen ile tanker sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği Thor ile araçlarda ve düzensiz göçmenler üzerinde yapılan detaylı aramada 6 paket halinde 16 kg 380 gr reçine esrar

maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

SABAH / VAN