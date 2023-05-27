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Giriş Tarihi: 27.5.2023 11:02 Son Güncelleme: 27.5.2023 11:05

Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler

İstanbul’da akülü çocuk arabası çalan bir hırsız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Akülü araç bulundu ve sahibine teslim edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Evden Hırsızlık" olayı Sultangazi İlçesi'nde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yer alan bir adresten akülü çocuk arabası çalındı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren A.Ş.'nin açık kimliğini tespit etti ve hırsızı çaldığı akülü araç ile birlikte bir gün sonra yakaladı. Akülü araç sahibine teslim edildi. İki farklı "Hırsızlık" suçundan aranması olan A.Ş. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler
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