Haberler Yaşam Haberleri Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular
Giriş Tarihi: 13.8.2022 09:24

Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular

İstanbul’da bir kişi; girdiği adresten çaldığı kontak anahtarıyla sokakta park halinde olan arabayı çalarak kaçtı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hem hırsızı yakaladı hem de aracı bularak sahibine teslim etti.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular

Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adrese giren bir kişi; sokakta park halinde olan aracın kontrol anahtarını çalarak adresten ayrıldı. Y.E.Y. isimli hırsız, aracı da çalarak kaçtı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hem kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri hırsızı yakaladı hem de çaldığı aracı bularak sahibine teslim etti. Y.E.Y. isimli hırsız "Evden Hırsızlık" ve "Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, şartları neler? Bakan Bilgin'den EYT’de Türkiye modeli açıklaması!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
DOLUNAY ETKİSİ || 12 Ağustos 2022 Kova dolunayı burçlara etkisi nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA