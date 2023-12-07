Hem hırsızları yakaladılar; hem motosikletleri buldular

Antalya Emniyeti'ne bağlı Murat Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; il genelinde üst üste yaşanan seri motosiklet hırsızlığı olayları üzerine detaylı bir inceleme başlattı.



Antalya Murat Paşa İlçesi'nden 37, Kepez İlçesi'nden 3 olmak üzere toplamda 40 motosiklet çalan ve çaldıkları motosikletleri sahte evrak ve sahte plakalarla satan M.K. ve yabancı uyruklu K.C., Murat Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Antalya ve Konya'da 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.