İstanbul Polisi; Ümraniye İlçesi Armağan Evler Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ikamet adresinde 12 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ele geçirildi.

Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular

S.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.