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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:46 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:09

Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular

İstanbul’da sentetik uyuşturucu Bonzai imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalandı. Paketler halinde satışa hazırlanmış 12 kilo 178 Bonzai ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Ümraniye İlçesi Armağan Evler Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ikamet adresinde 12 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ele geçirildi.

Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular

S.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular
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