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Giriş Tarihi: 26.3.2023 11:22 Son Güncelleme: 26.3.2023 11:52

Hem İzmir hem Kahramanmaraş depremini yaşadı! Ölüme iki kez çalım attı

Hatay’da yaşayan bir çocuk annesi Duygu Güler (28), hem 30 Ekim 2020'de İzmir’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremi hem de 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadı. İzmir’e tatile gittiğinde ailesiyle depreme yakalanan ve ağır hasarlı binadan kurtulan genç kadın şimdi de memleketi Hatay’da depremleri yaşadı. 3 katlı evleri yıkılan Duygu Güler, 5 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte Antakya’da çadır kentte kalıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Hem İzmir hem Kahramanmaraş depremini yaşadı! Ölüme iki kez çalım attı

Hatay'da yaşayan bir çocuk annesi Duygu Güler (28), hem 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depreme eşi Murat Güler ile birlikte ve şuan 5 yaşında olan kızı Elif ile birlikte tatile gittikleri Tire'de binanın 7'inci katında yakalandı. Büyük hasar meydana gelen binadan burnu bile kanamadan eşi ve çocuğu ile birlikte kurtuldu. Depremin ardından memleketi Hatay'a geldi.

3 YIL SONRA YİNE KURTULDU

Anne Duygu Güler bu kez depreme memleketi Hatay'da yakalandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinden 20 Şubat tarihinde Hatay merkezli 6.4 ve.5.8 depremi olmak üzere 4 depremi daha yaşadı. Bu depremleri de eşi ve kızı ve kendisi burnu kanamadan atlattı. Ancak Hatay'daki evi enkaz yığınına dönüştü.

CEHENHEMDEN FARKI YOKTU

Depremin en çok vurduğu Hatay'da yaşama tutunmaya çalışan Duygu Güler kızı Elif ile birlikte depremin şokunu atlatmaya çalışıyor. Hatay'da adeta cehennemi yaşadığını belirten anne Güler, "Yaşadığımız korku ve şoku hala atamadık. İzmir depreminin ardından yüzyılın depremini Hatay'da yaşadım. Bu korkunç bir şey. Ancak hayat devam ediyor. Ayakta kalmak zorundayız" diye konuştu.

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Hem İzmir hem Kahramanmaraş depremini yaşadı! Ölüme iki kez çalım attı
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