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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:41 Son Güncelleme: 8.6.2023 11:43

Hem kasayı çaldılar hem de vantilatörle serinlediler

Adana’da ev sahibi düğündeyken eve giren hırsızlar içinde 2 milyon liradan fazla altın, 500 dolar ve 15 bin lira para olan kasayı çalıp kaçtı. Hırsızların evde kasayı açmaya çalışırken sıcaktan bunaldığı için vantilatörü açarak serinlediği ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hem kasayı çaldılar hem de vantilatörle serinlediler

Adana'da Mehmet Kızıltoprak ailesiyle birlikte bir yakının düğününe gitti. Kızıltoprak'ın evine giren hırsızlar içinde 2 milyon liradan fazla altın, 500 dolar ve 15 bin lira para olan kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayan hırsızlar terleyince evde bulunan vantilatörü açarak serinledi. O sırada düğünde takacağı altını evde unutan Mehmet Kızıltoprak evine geri döndü.

Ev sahibinin geldiğini gören hırsızlar kasayı alarak kayıplara karıştı. Büyün birikiminin çalındığını gören Kızıltoprak, polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakaladı ancak ne para nede altınlar bulunabildi. Mehmet Kızıltoprak, "Tüm birikimimiz kasadaydı. Bizim düğüne gitmemizi bekleyip eve girmişler. Direkt kasayı alıp evde açmaya çalışmışlar. Terleyince de vantilatörü kullanmışlar" dedi.

TAKIYI UNUTUNCA EVE GERİ DÖNDÜ

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre belediyeden emekli olan ev sahibi Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve çocuklarının biriktirdiği 2 milyon liradan fazla tutardaki altını ile 500 dolar ve 15 bin lirasını çelik kasaya koydu. Kızıltoprak, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını alarak bir akrabasının düğününe gitti. Bir süre sonra Kızıltoprak, düğünde takılacak bir takıyı unuttukları için eve geldi. Bu sırada evin önünden bir otomobil hızla ayrıldı. Evine giren Kızıltoprak çelik kasasının yerinde olmadığını görünce hemen polisi aradı.

PARA VE ALTINLAR BULUNAMADI

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızların kaçtığı otomobili plakadan buldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken ne kasa ne paralar bulunabildi. Eve gelince şok olduğunu söyleyen Kızıltoprak, "Tüm birikimimiz kasadaydı. Benim emekli birikimim, çocukların birikimleri hepsi gitti. Bizim düğüne gitmemizi bekleyip eve girmişler. Direkt kasayı alıp evde açmaya çalışmışlar. Terleyince de vantilatörü kullanmışlar. Bizim düğünden eve geleceğimizi de öğrenince kaçmışlar. 2 milyondan fazla altın, 500 dolar ve bir süre sonra akrabalarımızın düğünü için sakladığımız 15 bin lira gitti" dedi.

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Hem kasayı çaldılar hem de vantilatörle serinlediler
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