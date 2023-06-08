Hem kasayı çaldılar hem de vantilatörle serinlediler

PARA VE ALTINLAR BULUNAMADI

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızların kaçtığı otomobili plakadan buldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken ne kasa ne paralar bulunabildi. Eve gelince şok olduğunu söyleyen Kızıltoprak, "Tüm birikimimiz kasadaydı. Benim emekli birikimim, çocukların birikimleri hepsi gitti. Bizim düğüne gitmemizi bekleyip eve girmişler. Direkt kasayı alıp evde açmaya çalışmışlar. Terleyince de vantilatörü kullanmışlar. Bizim düğünden eve geleceğimizi de öğrenince kaçmışlar. 2 milyondan fazla altın, 500 dolar ve bir süre sonra akrabalarımızın düğünü için sakladığımız 15 bin lira gitti" dedi.