Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti

ŞEHİT ANNESİNİN FİDELERİNİ DİKTİ

Şehit ailelerine de ayrı bir önem veren Sarıoğlan Kaymakamı Rüveyda Kahraman, şehit ailelerini de ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.