Hem keman çalıyor hem tedavi ediyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Sezginer (22), henüz 9 yaşında ilkokula giderken, "Sesini çok seviyorum" diyerek keman çalmayı öğrenmek istedi.Ailesi de devlet sanatçılarından özel ders aldırmaya başladı. Yeteneğini hemen kanıtlayan Sezginer, West London University'ye bağlı London College of Music sınavlarını kazanarak kemandaki başarısını taçlandırdı. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ile müzik lisesi mezunu seviyesinde olma başarısını gösteren Sezginer, şimdiye dek çeşitli orkestralarda çok sayıda konser verdi. Kemanından hiç vazgeçmeden, sanat tutkusu ile eğitimi bir arada sürdürerek örnek bir başarı hikâyesi yazdıran Sezginer, İEÜ'nün sanatla ilgilenen öğrencilerini teşvik etmek amacıyla verdiği sanat bursunu da almaya hak kazandı.Stajyer hekim olarak İEÜ Medical Point Hastanesi'nde tıp eğitimini sürdüren Sezginer, bunun yanı sıra Mozart Akademi Gençlik ve Senfoni Orkestrası sanatçısı olarak da konserlere katılıyor. Kemanın kendisini dinlendirdiğini ve enerji aşıladığını söyleyen Sezginer şöyle konuştu:Çocukken hem doktor olmayı hem de çok iyi keman çalmayı hayal ederdim. Çok çalıştım, zaman zaman zorlandığım da oldu ama hedefimden vazgeçmedim. Sonunda da istediğim üniversiteyi ve bölümü kazandım. Şu anda çocukluk hayallerimi yaşadığım için mutluyum. Derslerim yoğun ama günü planlayıp zamanımı doğru kullanıyorum.İzmir'in çeşitli sanat merkezlerinde konserler veriyoruz. Haftada ortalama iki gün çalışmalarımız oluyor. Hastaneden çıkıp etkinliklere ya da provalara katıldığım oluyor. Sanat benim yorgunluğumu alıyor, kemanı elime alınca dinleniyorum, enerji doluyorum. Hedefim uzman hekim olarak kariyerine devam etmek. Uzmanlığımı aldıktan sonra da sanatı bırakmayacağım.