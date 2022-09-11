Hem kendisi hem pilot kusurlu

Kaza 6 Eylül 2018 günü 16.50 sıralarında İstanbul Bostancı'da meydana geldi. Ünver Havacılığa ait helikopter 16.36 sıralarında Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Helikopterde bulunan iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 34 yıllık pilot İsmet Özgür hakkında dava açtı. Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsinin istendiği davaya mahkemenin istediği bilirkişi raporu geldi. Hukukçu, aynı zamanda kaptan pilot uçak yüksek mühendisinin hazırladığı rapora SABAH ulaştı.Helikopterde herhangi bir motor arızasının olmadığı, meteorolojik koşulların kazaya faktör olduğu anlatılan raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. O da helikopterin kaptan pilot koltuğunun olduğu sağ tarafta kaptanın oturması gerekirken, burada uçuş sertifikası geçerlilik süresi dolmuş yolcu Halil İbrahim Ünver'in oturduğu kaydedildi. Helikopter ses kayıtlarının incelenmesi sonucunda kaza anında yolcu Ünver'in kumandalarda olduğu ve emniyet kemerinin takılı olmadığı da vurgulandı.Bilirkişi raporunda Ünver Havayolları'nın alması gereken önlemler de sıralandı. Kaptan pilotun ve yolcuların kendilerine tahsis edilmiş koltuklarda uçmalarının temin edilmesi, emniyet kemeri kullanımının takip edilmesi, meteorolojik şartların kritik olduğu durumlarda uçuş kararının sadece pilota bırakılmaması ve gidilecek bölgelerin de meteorolojik durumlarının dikkatli incelenerek risk alınmaması yönünde yöntem geliştirmesi gerektiği aktarıldı.Ünver'in oturmaması gereken koltukta olduğuna vurgu yapılan raporda, "Sol koltuk uçuş sertifikası geçerlilik süresi dolmuş yolcu pilot tarafından işgal edildi" denildi. Ünver'in helikopterin sahibi olduğu ve bu durumun kaptan pilotun sağlıklı karar vermesinde baskı oluşturduğunun da altı çizildi. Kokpit konuşmalarından kötü hava şartları ile karşılaştıkları ve düşük görüş şartları ile mücadele ettikleri belirtildi.Kazanın teknik arıza nedeniyle meydana gelmediği anlatılan raporda, "Taksirle öldürme olayının öngörülebilir, önlenebilir bir iş kazası olduğu kanaatine varıldı" denildi. İşletmeci Ünver Havayolları ve pilot İsmet Özgür'ün kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve başkaca kimsenin kusurlu olmadığı değerlendirmesi yapıldı.