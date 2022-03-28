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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Hem öğreniyor hem kazanıyorlar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hem öğreniyor hem kazanıyorlar

İzmir’deki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta fabrika gibi çalışıyor. İşi öğrenirken 5 bin lira maaş alan öğrenciler, aile bütçesine de katkıda bulunuyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 13-18 yaş arasındaki öğrenciler 5 bin lira maaş alıyor. Okulda yüzey temizleyiciden yağ çözücüye, iç ve dış cephe boyasından çamaşır suyuna, kolonyadan dezenfektana ve öğrenci sırasından öğretmen kürsüsüne kadar çok çeşitli ürünler üretiliyor. Lisenin üretim bölümünde çalışan 75 öğrenci, hem pratik yaparak mesleklerini öğreniyor, hem de 5 bin lira maaş alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN
SABAH'a konuşan 12. sınıf öğrencisi Zelal Taş (18), "Burada ürettiğimiz temizlik ürünlerini eve götürüyorum. Annem 'Bunları kızım yaptı' diyerek akrabalarıma dağıtıyor. Takdir görmek güzel bir duygu" derken, lise son sınıf öğrencisi Eda Saçlı (17) da "Çok eğlenceli. Annem babam da bu durumdan çok memnunlar" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki Betül Er ise "Aile bütçeme katkıda bulunuyorum, hem de işimi öğreniyorum" dedi.

3 MİLYON 870 BİN LİRA CİRO
Lise Müdürü Reha Ünlüeroğlugil, "Bin 230 öğrenci eğitim görüyor. Yüzde 75'i üretime katılıyor. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardına sahip İzmir'deki ilk kurum ve tek okuluz. ISO 9001 kalite belgemiz de yakında tescillenecek. Hem öğrencilerimize hem de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine katkı sağlıyoruz" dedi. 3 aylık cirolarının 3 milyon 870 bin lira olduğunu söyleyen Ünlüeroğlugil, "Başta İzmir ilçeleri olmak üzere Manisa, Aydın, Balıkesir'e bağlı ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla okullara, belediyelere, dershanelere, cezaevlerine satış yapıyoruz" diye konuştu.

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