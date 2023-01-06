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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Hem randevuya geç kaldı hem de doktora saldırdı

Hem randevuya geç kaldı hem de doktora saldırdı
Elazığ'da randevusuna geç gelen hasta, muayene edeceğini söylemesine rağmen doktoru darp etti. Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, hasta M.T. dün saat 09.06'daki randevusuna 1 saat geç geldi. İçeri girmeye çalışan M.T. ile konuşan asistan Dr. İslam Bartu Görgülü, kendisini içerideki hastadan sonra alacağını, beklemesi gerektiğini söyledi. Ardından M.T. bilgisayardan randevusunu görmek istedi. Dr. Görgülü bilgisayara yöneldiği anda M.T., gözüne yumruk attığı doktoru darp etti. Dr. Görgülü, güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen şahıs hakkında şikâyetçi oldu.

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Hem randevuya geç kaldı hem de doktora saldırdı
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