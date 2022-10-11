SON DAKİKA | Genç kızdan ’sesi duyun’ feryadı! Kabusu yaşadı: Cezasını çeksin istiyorum...





"SESİM DUYULSUN"

Adana'ya geldikten sonra geçen ay ailesinin desteğiyle tekrar Onur K. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Ceren Sarıkçı, daha sonra şunları söyledi:

"Ben ona suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Davanın ardından o da kendisine 2 avukat tutup bana karşı dava açıyor. Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor. Bu olayı örtbas ettiği halde ben tehdit ediliyorum. Ağabeyi beni, annemi öldürmekle tehdit etti. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Avukatım olmadığı halde ben ona dava açtım. O da bana karşı manevi tazminat davası açtı. Ben, beni döven, taciz eden adama para mı ödeyeceğim. Ben onun bana yaptığı zorbalığın cezasını almasını istiyorum."