Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre; kırmızı ışıkta geçen sürücü, trafikte bekleyen araçların kornaya basması üzerine bagajından aldığı çekiçle, gri renkli aracın sürücüsüne saldırmak istedi.
Trafikte bekleyen diğer sürücülerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden uzaklaştırılan trafik magandası, sinirlerine hakim olamadı ve çekiçle aracın camlarını kırdı.
Saldırganın dehşet saçtığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı | Video
TEHDİT ETTİ
Söz konusu videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olması üzerine saldırganın, hem küfür hem de tehditler savurduğu mesajlar yorumlarda paylaşıldı.