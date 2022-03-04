Saldırganın dehşet saçtığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı | Video

TEHDİT ETTİ

Söz konusu videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olması üzerine saldırganın, hem küfür hem de tehditler savurduğu mesajlar yorumlarda paylaşıldı.