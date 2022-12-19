Hem tek kollu, hem 2.55 promil alkollü

Bursa'da Ankara yolu Caddesi'nde kontrolden çıkan Haluk A.'nın kullandığı otomobil, önce Davutdede metro istasyonunun merdiven duvarına, ardından da otobüs durağına çarptı. Olay yerine gelen polisler, sürücünün tek kolunun alçıda olduğunu görünce şok yaşadı. Otomobildeki yaralılardan Şenol Kırbaş, hastaneye kaldırıldı. Haluk A. önce otomobili, hastaneye kaldırılan arkadaşının kullandığının iddia etti. Ancak ekipler, aracı Haluk A.'nın kullandığını belirleyerek alkol testi yapmak istedi. Direnen sürücü ise önce yaya olarak kaçmak istedi. Ardından, "Kardeşimi aradım buraya geliyor, cezayı ona kesin" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen Haluk A., 2.55 promil alkollü çıktı. İkinci şoku yaşayan polisler, hem tek kollu hem de alkollü direksiyon başına geçen Haluk A.'ya 1823 TL ceza kesip ehliyetine 6 ay el koydu.