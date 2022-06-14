Hem uzman çavuş hem baba olacaktı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçe merkezinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Barak Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Erdoğan (24) önündeki aracı geçmek için sollamaya çıkınca kendisi gibi sollama yapan ve karşı yönden gelen Ahmet Aydeğer'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan Ahmet Erdoğan, Ahmet Aydeğer ve Turgay Sefil, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.