Hem uzman çavuş hem baba olacaktı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçe merkezinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Barak Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Erdoğan (24) önündeki aracı geçmek için sollamaya çıkınca kendisi gibi sollama yapan ve karşı yönden gelen Ahmet Aydeğer'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan Ahmet Erdoğan, Ahmet Aydeğer ve Turgay Sefil, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Ahmet Erdoğan, hastanede doktorların bütün müdahalelerine karşın kurtarılamazken diğer yaralılar ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdoğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin sonrasında defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken bir yıllık evli olan Erdoğan'ın hem baba olmak hem de uzman çavuşluk için gün saydığı ortaya çıktı. Uzman çavuşluk sınavlarını geçen Erdoğan'ın 2 gün sonra sağlık kontrolüne girmeye hazırlandığı öğrenildi.