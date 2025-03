Hemşire çiftin bıçaklı düellosu ölümle bitti

Antalya'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve 3 aylık evli olan Hataylı depremzede Sevcan Demir Can (26) ve Halit Can (26) çifti, önceki gece Kepez ilçesindeki evlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Sevcan Demir Can eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından yaraladı. Karşı hamle yapan Halit Can da bıçağı elinden aldığı eşini göğsünden bıçakladı. Halit Can, 112'yi arayarak yardım istedi. Hemen eve giden sağlık ekipleri ve polisler, Sevcan Demir Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Boğazından yaralı olan Halit Can ise hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Halit Can, polise verdiği ifadede maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Acı haberi alan Sevcan Demir Can'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Demir, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Çalıştıkları özel hastanedeki meslektaşları ise, 'İkisi de çok iyi insandı' diyerek üzüntülerine bildirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından hemşire Sevcan Demir Can'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesin götürüldü. Zanlı Halit Can ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.