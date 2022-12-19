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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Hemşire eşini, bıçaklayarak öldürdü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Hemşire eşini, bıçaklayarak öldürdü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Murat Tortop (38), hemşire eşi Hülya Tortop'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar eden Tortop, polise teslim oldu.



Denizli Devlet Hastanesi'nde acil servis hemşiresi olarak görev yapan Hülya Tortop, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen ay tartıştığı eşi Murat Tortop'u terk ederek üç çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Ancak aileler araya girince, genç kadın geçen hafta evine geri döndü. Ancak önceki akşam, sağlık yayınları yapan bir kitap evinin dergilerini satan Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, mutfaktan ekmek bıçağını alan Murat Tortop, üç çocuğunun gözleri önünde eşini bıçakladı. Bir süre sonra olayın şokunu üzerinden atan ve pişman olan Murat Tortop, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hülya Toptop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Tortop'un babasının 1999, ağabeyinin de 2011 yılında intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Otopsi işlemlerinin ardından ülya Tortop'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye göderildi.

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Hemşire eşini, bıçaklayarak öldürdü
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