Haberler Yaşam Haberleri Hemşire eşini ve çocuğunu öldürüp canına kıydı
Giriş Tarihi: 18.6.2024

Hemşire eşini ve çocuğunu öldürüp canına kıydı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Hemşire eşini ve çocuğunu öldürüp canına kıydı
Mardin'de hemşire eşini ve çocuğunu öldüren polis memuru, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.Ş. (31), önceki gece lojmanlardaki evinde, hemşire eşi M.Ş. (30) ile 3 yaşındaki oğlu K.H.Ş.'yi beylik tabancasıyla öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde çift ve çocuklarının cesetleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşire eşini ve çocuğunu öldürüp canına kıydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA