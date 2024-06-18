Hemşire eşini ve çocuğunu öldürüp canına kıydı

Mardin'de hemşire eşini ve çocuğunu öldüren polis memuru, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.Ş. (31), önceki gece lojmanlardaki evinde, hemşire eşi M.Ş. (30) ile 3 yaşındaki oğlu K.H.Ş.'yi beylik tabancasıyla öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde çift ve çocuklarının cesetleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.