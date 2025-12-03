Haberler Yaşam Haberleri HEMŞİRE MAAŞI OCAK 2026: Yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
HEMŞİRE MAAŞI OCAK 2026: Yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Memur maaş zammında kritik aşamaya gelindi. 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla sağlık çalışanlarının alacağı zam oranı netlik kazanmaya hazırlanıyor. 5 aylık verilere göre yüzde 17,57 zam kesinleşirken, nihai rakam TÜİK’in açıklayacağı son veriyle belli olacak. Peki, yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte, hemşire zammı hesaplama ve tüm detaylar...

Hemşire maaş zammı için geri sayım sürüyor. Kamu çalışanlarının alacağı zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda netleşecek. Memur maaşı hesaplama tablosunu inceleyerek tahmini maaşını öğrenmek isteyen sağlık çalışanları, yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, zamlı hemşire maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!

Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Önlisans ve lisans mezunu hemşireler maaşlarında farklılık görecek. Diğer mesleklerde olduğu gibi hemşireler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle:

5/1 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 5/1 hemşire maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 72.610,06 olacak.

