HEMŞİRE MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: 2026 yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Önlisans ve lisans mezunu hemşireler maaşlarında farklılık görecek. Diğer mesleklerde olduğu gibi hemşireler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle: