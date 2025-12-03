HEMŞİRE MAŞAI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: 2026 zamlı hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Hemşire maaş zammı için geri sayım sürüyor. Kamu çalışanlarının alacağı zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda netleşecek. Memur maaşı hesaplama tablosunu inceleyerek tahmini maaşını öğrenmek isteyen sağlık çalışanları, yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, zamlı hemşire maaşı kaç TL olacak?
Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.