Hemşire öldü, anne ve babası kayboldu

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan Özkan Ö. yönetimindeki 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü. Özkan Ö. ile yanında bulunan Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmayı başardı. Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Kamil ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kayboldu. Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp sağlık personelinin cesedine ulaşılırken, Bulut çiftini arama çalışmaları sürüyor.