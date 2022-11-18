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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Hemşire Ömür Erez cinayetinde 2 tahliye

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hemşire Ömür Erez cinayetinde 2 tahliye
İstanbul Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde geçtiğimiz 20 Ocak'ta hemşire Ömür Erez'i (34) silahla başından vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve ona yardım ettikleri iddia edilen Musa T. ve Yücel Ö.'nün yargılandığı davada 2 tahliye kararı çıktı. Uygun'un ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığın da 20 yıla kadar hapis cezasıyla İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dünkü duruşmasına katılan Ömür Erez'in ağabeyi Menderes Erez, "Rahmi Uygun bana sosyal medyadan küfürlü ifadeler yazdı. Ablamın dostu olduğunu söyledi. 'Ablanın bende resimleri var' dedi. Ablamın borcu olduğunu söyledi. Ablam kimseye borcunun olmadığı söyledi" dedi. Anne Gülsüme Erez ise "Kızım 1 sene çalışmadı masrafını ben karşılıyordum" diye konuştu. Duruşmada, Uygun'un tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, Musa T. ve Yücel Ö. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Hemşire Ömür Erez cinayetinde 2 tahliye
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