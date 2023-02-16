Hemşire Özden’in hikayesi yürek burktu

DEPREM, YÜREĞİMİZİ, KALBİMİZİ VE VUCUDUMUZU YARALADI

Depremde ablasıyla birlikte yaralı kurtulan Özkan Kirişci (36) ise, binanın son katı olan 7. katta oturuyorduk. Bina bir anda sallanmaya başladı. Uyuyorduk. O kadar büyük bir ses vardı ki dünya kopuyor sandım. Bina 10 saniye içinde yıkıldı. Enkaz altında kaldım. İlk olarak buradan çıkamam diye düşünüp, dua ediyordum. Özer abim başka mahallede oturuyordu. Kısa sürede bize yardıma geldi. Onların seslerini duyuyordum ama onlar bizi duymuyordu. Abim Özer ve yakınlarımızın sayesinde enkaz altından çıkarılarak kurtulduk. Hastaneye getirildiğimizde ablam ve ben vardık. Annemi ve yeğenimi sorduğumda kimse bana cevap vermiyordu. Sonra o acı haberi öğrendim. Annem Gürsel ve yeğenim Tuğberk Eymen enkaz altında hayatlarını kaybetti. Böyle bir felaket ne duydum, ne de görmüştüm. Depremden hemen sonra devletimiz yaraları sarmak için büyük mücadele başlattı. Vatandaşlarımız deprem bölgelerine çığ gibi yardımlar gönderiyor. Yaralar sarılır ama ölenler geri gelmiyor. Kaderimiz buymuş. Ablamla birlikte yaralı kurtulduk. Deprem yüreğimizi kalbimi ve vücudumuzu yaraladı. Allah daha böyle bir felaket göstermesin, inşallah" dedi.