Hemşireler kuvözlerin devrilmesini engelledi

Adana'da özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sarıldı. O anlar görüntülere yansıdı. Özel bir hastanenin yeni doğan servisinde görev yapan hemşireler kendi hayatlarını hiçe sayarak kuvözlerin devrilerek bebeklerin hasar görmemesi için büyük fedakârlık gösterdi. Serviste görevli hemşireler, kuvözleri sımsıkı tutarak bebeklerin hayatta kalmasını sağladı.Hemşire Nursen Erkovan, "Ben de bir anneyim, hemen bebekler aklıma geldi. Koşup kuvözleri tutmaya başladık. Bu bebekler yoğun bakımda kalıyor. Onlara bir şey olmaması için mücadele ettik. Allah'a çok şükür bebeklerimiz çok iyi" dedi.