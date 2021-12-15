Hemşirelerden cerraha taciz suçlaması! "Kapı deliğinden baktığımda göz göze geldim"

Kocaeli'de birçok hastanede görev yapan plastik ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. H.M.A. hakkında yanında çalışan iki hemşire tarafından taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yaklaşık 6 aydır aynı klinikte birlikte çalıştıklarını söyleyen hemşireler A.K. ve A.S., doktorun kendileri üzerlerini değiştirirken kapı deliğinden izlediklerini iddia etti. Her iki hemşire de doktordan şikâyetçi olurken, doktor Doç. Dr. H.M.A'nın ise yanlış anlaşıldığını öne sürdüğü ileri sürüldü. Yapılan suç duyurusu sonrası doktora 2 hemşirenin de güvenlikleri için, uzaklaştırma kararı verildi.

"GÖZ GÖZE GELDİK"

Hemşire A.S.'nin şikâyetinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Hocamıza bundan 1 hafta kadar önce işyerine kamera taktırmasını istedik. Ancak kendisi bir alt katta çalışan eşini mazeret göstererek kamera taktırmadı. Bu işyerinde bizim istirahat alanımız olarak kullandığımız ve aynı zamanda üzerimizi de değiştirdiğimiz bir alan vardır. Bundan 2-3 gün önce de A.K. isimli yine aynı yerde çalıştığımız hemşire arkadaşımızın bu odada üzerini değiştirdiği sırada kapı altında bir karartı gördüğünü ve bu konudan rahatsız olduğunu anlattı. Biz de emin olamadığımız için bu durumu sorun haline getirmedik. 9 Aralık günü saat 17.30 sıralarında üzerimizi değiştirdiğimiz bu odanın içerisinde üzerimi değiştirirken bende kapının altından bir karartı gördüm ve kapı deliğine baktığımda hocamız ile göz göze geldik. Üzerimi değiştirdiğim ve 2. kez kapının deliğinden baktığımda Doç. Dr. H.M. A eğilmiş vaziyette ancak kapıya uzak bir noktada durduğunu gördüm. Sonra içerde çok az daha durdum ve son kez kapı deliğinden baktığımda da kendisi ile yine göz göze geldim ve artık dayanamayarak kapıyı açtım, 'Hocam siz ne yapıyorsunuz, neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz' dediğimde böyle bir olayın olmadığını söyledi. Ben birkaç gün önce aynı olayı arkadaşım yaşadığı için zaten kendisinin göremeyeceği bir noktada üzerimi değiştirmeye gayret gösterdim. 10 Aralık'ta da aynı işyerinde artık çalışamayacağım için konuyu ailemle paylaştım. İstifa dilekçemi de aynı gün işyerine gidip hocanın masasına bıraktım. Konudan abimin de haberi olunca abim kendisi ile konuşmak istedi. Aynı gün 21.30 sıralarında birlikte odasına gittik. Doktor beyin eşi ile konuştuğumuz sırada polisler geldi, ardından doktor yanımıza geldi. Ben beni kapı deliğinden gözetleyerek röntgencilik yapan Doç. Dr. H.M. A.'dan davacı ve şikâyetçiyim." dediği öğrenildi

"BEN MERDİVENLERDEN ÇIKTIĞIMDA…"

Doktorun yanında 6 aydır hemşirelik yapan A.K. da kendisinden şikâyetçi olduğunu belirterek; "İşyerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında alt taraftan görünen bir gölge gördüm. Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi görmedim. Konuyu aynı işyerinde çalışan A.S. ile paylaştım. Bulunduğumuz işyerinin zemini beyaz bir zemindir ve biz kapının arkasına geçerek gerçekten birinin gelip gelmediğini de kontrol ettiğimizden kapının önünde birisinin durduğu zaman gölgenin oluşumunu durulmadığında ise herhangi bir yansıma olmadığını test ettik. Ayrıca doktor biz merdivenlerden çıkarken bizim önden yürümemizi isterdi, biz de bayanlara saygıdan gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk ancak A. bana doktorun her merdiven iniş ve çıkışımda benim kalça bölgeme baktığını söyledi. Bende bu durumu öğrendikten sonra bir daha kendisinden önce merdivenlerden çıkmadım. 9 Aralık günü de A. böyle bir olay yaşandığını öğrenince bende yaşanan bu olaylar nedeniyle şikâyetçi olmaya karar verdim. Kendisinden davası ve şikâyetçiyim."

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Olayla ilgili yapılan şikâyet sonrası ifadesi alınan doktorun ise kamera sistemini pahalı olduğu için taktırmadığını, iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu söylediği öğrenildi. Doktor hakkında dava açılıp açılmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.