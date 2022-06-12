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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Hemşirelere çirkin taciz

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hemşirelere çirkin taciz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli hemşireler Simge Ş. ile Hande Ş., bir kişinin kendilerine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Polis, Özbekistan uyruklu Pandi E.'yi gözaltına aldı

Olay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan Yoğun Bakım Bölümü'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 14.50 sıralarında yaşandı. İddialara göre, Simge Ş. (24) ve Hande Ş. (24) isimli iki hemşireye cinsel organını gösteren bir kişi, hemşirelerin polislere şikâyetçi olması üzerine İstanbul polisi tarafından olayın yaşandığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Pandi E.'nin inşaatlarda çalıştığı fakat hastanenin inşaatında görevli olmadığı iddia edildi.

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Hemşirelere çirkin taciz
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