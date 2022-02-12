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Giriş Tarihi: 12.2.2022 03:42

Hemşirenin dikkati ATM hırsılarını engelledi

AA
Hemşirenin dikkati ATM hırsılarını engelledi

Kırıkkale'de hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral taşıyla keserek hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesinde bulunan ATM'lerden 2 kişinin hırsızlık yapmaya çalıştığını fark eden bir hemşire, durumu hastane polisi ve güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede görevli bekçi, jandarma ve güvenlik görevlilerinin geldiğini fark eden zanlılar kaçmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden biri hastane bahçesindeki kovalamacanın ardından yakalandı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede, zanlıların ATM'lere yakın bir noktaya park ettikleri hafif ticari aracın arkasında bulunan jeneratörden yaklaşık 30 metre kablo çektiklerini ve spiral kesme makinesiyle 2 ATM'nin arka kısımlarını kesmeye çalıştıklarını tespit etti.

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Hemşirenin dikkati ATM hırsılarını engelledi
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