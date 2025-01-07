Hemşireyi yatırım vaadiyle dolandırdılar: ’Türkiye Petrollerine yatırım yapın’ yalanıyla vurgun!

M.Ş., internette dolaşırken, 'Türkiye petrollerine yatırım yapın' paylaşımını görüp, tıkladığı linkteki formu doldurdu. Forma bilgilerini yazdıktan sonra şüpheliler önce Whatsapp üzerinden ardından da Skype programı üzerinden M.Ş. ile görüştüler. Şüpheliler M.Ş'ye az para yatıracağını karşılığında ise çok para kazanacağı vaadinde bulundular. Şüpheliler alım satım yapmak için M.Ş'ye gönderdikleri programı telefonuna yüklemesini istedi. Talimatlara bir bir uyan M.Ş. programı telefonuna yükledi.

120 BİN TL DOLANDIRILDI

M.Ş. programı kurduktan sonra önce yatırım amaçlı 5 bin TL para gönderdi. Program üzerinden kazancının arttığını gören M.Ş., daha sonra parça parça halinde yaklaşık 120 bin TL daha para gönderdi. Bir süre sonra parasını çekmeye çalışan M.Ş. bunda başarılı olamayınca dolandırıldığını anladı. Savcılığa giden M.Ş., şüphelilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu.