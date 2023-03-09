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Giriş Tarihi: 10.3.2023

‘Hemşireyim’ yalanıyla apartmanı dolandırdı

H.K., 5 ay önce apartmana taşındı. ‘Hemşireyim’ dedi, herkesin güvenini kazandı. Sonra apartman sakinlerinin banka hesaplarını boşaltıp birden ortadan yok oldu

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
‘Hemşireyim’ yalanıyla apartmanı dolandırdı
Sakarya Ferizli'deki apartman yaşayan dolandırıcılık olayının ilk mağduru Havva Ç. oldu. Sahte hemşire, Havva Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Çocuğunun oynadığı elindeki telefonu aldı. Telefondaki tüm banka bilgilerini kopyalayarak 85 bin TL birikimi dolandırdı. Sahte hemşeri bakkala da 'Maaşımı alamıyorum' diye yalan söyleyip veresiye defterine 5 bin lira borç yaptı. Mağdurlardan Gülcihan K., "Kendisine güvenmemi sağladı. Çocuğumun eline çizgi film izlemesi için telefonu verdiğimde, telefonu alıp bütün bilgilerime ulaşıyor, hesaplarıma, kredi kartlarıma kadar patlatıyor. 10 yıl bir fabrikada çalışmıştım ve tazminat param yatmıştı. Hatta bunu bütün bina biliyordu kutlamasını bile yaptık.



Kutlama yaptığımız sırada o da buradaydı. Toplam 80 milyara yaklaşık param gitti. Gerçekten çok mağdurum. Birde kredi kartımı patlatmış oradan da 32 milyar borcum var. Her gün bankadan arıyorlar beni ve bu parayı ödeyecek hiç durumum yok" dedi. H.K. bir diğer komşusunun da bankadaki varını yoğunu kendi hesabına aktardı. İcralık olan başka bir kadına da sözde yardım elini uzattı, bir çırpıda 14 bin lira değerindeki altınları çaldı. Bir diğer mağdur Havva Ç. de şunları söyledi: "Eşime, 'Abi benim askıda param var senin hesabına atmak istiyorum. Senin hesabına atarsam paramı alabiliyorum yoksa alamam' dedi. Biz eşime gönderdi sanıyoruz ama aslında göndermemiş. 'İnternet bankacılığına girme abi seninki de askıda kalacak' dedi. Adamı böyle oyalıyor. On gün girme, beş gün girme ama yok ardı gelmiyor. Meğer parayı almış bizim haberimiz yok. 80 bin liram gitti." Dolandırıldığını anlayan komşular, soluğu savcılıkta aldı. Polis kayıplara karışan sahte hemşireyi arıyor.

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‘Hemşireyim’ yalanıyla apartmanı dolandırdı
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