Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Çınar (54) ve C.Ç. (42) bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. O esnada İzmir-Denizli seferi yapan treni fark etmeyen iki kişiye tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuri Çınar, trenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, C.Ç. ise yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı C.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza, sebebiyle bölgede güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yaralı C.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.