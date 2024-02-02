Muş’ta hemzemin geçitte feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde yüklediği büyükbaş hayvanlarla il merkezine gelmekte olan Emrah Sarsıcı yönetimindeki kamyona köyün girişindeki hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan 52602 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kamyonda bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar feci şekilde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybedenler de savcının yaptığı incelemenin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi. Öte yandan kazayı haber alan cenaze sahipleri olay yerinde fenalık geçirirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.