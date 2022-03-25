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Giriş Tarihi: 25.3.2022 00:19

Hemzemin geçitte feci kaza! Genç kız ağır yaralandı

İHA
Hemzemin geçitte feci kaza! Genç kız ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 16 yaşlarında bir kıza hemzemin geçitte tren çarptı. Genç kızın üstünde kimlik çıkmazken, durumunun ağır olduğu öğrenildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sularında Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşlarında bir kıza hemzemin geçitte tren çarptı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Genç kızın üstünde kimlik çıkmazken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerinin tamamladıktan sonra Malatya'dan Batman'a yük taşıyan tren, harekat ederek seferine devam etti.

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Hemzemin geçitte feci kaza! Genç kız ağır yaralandı
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