Hendek faciasına ceza yağdı

Sakarya Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı. 7 sanığa “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapisc ezaları verildi
Sakarya'nın Hendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi'nde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi ölürken, 127 kişi de yaralanmıştı. Facia sonrasında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8. duruşmasına tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ile fabrikanın genel müdürü Hasan Ali V.'nin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklardan fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C., ustabaşı Ersen Ö., sorumlu müdür Asiye A., iş güvenliği uzmanı Aslı B., kimyager Ahmet Ç. katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı karar duruşması öncesinde patlamada ölenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona koronavirüs tedbirlerine uygun olarak alındı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Duruşma öncesinde ise salon dışında listelerdeki isimler üzerinden kısa süreli gerginlik yaşandı. Patlamada ihmalleri olmadığını öne süren tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, "Vefat eden çalışma arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kimseyi öldürmedik, 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunun 'iş cinayeti' olduğu söylenmiş. 55 senelik fabrikayız. Binlerce insan çalıştırmış burası. 'Örgüt kurmuşuz' diye ithamlarda bulunuldu. Fabrika, Avrupa standartlarının üstündedir. Bu fabrikayı istediğiniz şekilde kuramıyorsunuz. O yüzden mütalaanın hepsi asılsız, anlattığım tüzüğe göre hiçbir değeri yoktur" diye konuştu. Mahkeme sanıklardan fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a 16 yıl 3 ay, fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç C.'ye 16 yıl 3 ay, Hasan Ali V.'ye 12 yıl 8 ay hapis cezası verirken Asiye A., Aslı B. ve Erşan Ö. ise 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.