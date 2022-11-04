Hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar, tapularını aldı

Şırnak merkez ve ilçelerinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 10 bin 155 konut, 738 iş yeri, 18 okul, 9 cami, 7 taziye evi yapıldı. Yapılan konut ve işyerlerinin tamamı hak sahiplerine dağıtıldı. Dağıtılan konut ve iş yerlerinden merkez Yeni Mahallede bulunan 754 konut ve 24 iş yerinin tapu işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen tören ile hak sahiplerine verildi. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen tapu teslim törenine Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve hak sahipleri katıldı.

Tapu dağıtım töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, "Şırnak'ta 2015 sürecinde çukur eylemleri döneminde yaşadığı süreci siz Şırnaklılar yakinen o sıkıntıları yaşayanlar olarak çok iyi biliyorsunuz. Yüce Allah o süreci hem Şırnak ilimize hem diğer bölgelerimize bir daha göstermez Türkiye Cumhuriyet devletinin de gücünün ne kadar büyük olduğunu da zaten sadece terör örgütü değil, terör örgütünü destekleyen 38 devlette çok iyi anlamıştır" dedi.

"PKK ŞEHİRLERİ YAKIP YIKTI"

Sözde Kürt halkını savunduğunu iddia eden PKK terör örgütünün şehir yakıp yıktığını ifade eden Vali Bilgin; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşeni yaparak yakılmış, yıkılmış, dökülmüş her tarafı harap olmuş virane bir yerden koskocaman Şırnak biri bir şehir ortaya çıkardı. Bunu aynı zamanda Silopi, Cizre, İdil İlçelerimizde diğer bölgelerimizde yaptı. Ve bugünki rakamla devletin yaptığı toplam harcama 12 katrilyon. Bunlar dile kolay geliyor ama çok önemli hizmetler. Sözde Kürt vatandaşlarımızın haklarını savunduğunu iddia eden terör örgütü ve uzantıları burada 5 tane camiyi yaktılar, yıktılar. Cami nedir, halkın toplandığı, insanların bir araya geldiği, ibadetlerini yaptıkları yerdir. Buraları dahil hiç acımadan zalimane bir şekilde yıktılar yaktılar. Ama çok şükür ki devletimiz şuanda 9 tane camiyi yaptı. 3 tane de daha cami yapıyoruz. Her bölgede olduğu gibi bu bölge de de Türkiye Cumhuriyeti devleti gücünü ortaya koyacaktır. Özellikle bugün burada yeni mahalle için verdiğimiz sayı ise 754'e yakın konut, 24'e yakın iş yeri teslim ediyoruz. Bunların bugünki bedeli 780 milyon" dedi.

"DEVLETİMİZ BİZİ SAHİPSİZ BIRAKMADI"

Hak sahiplerinden Nevaf Abay; "2016'da yaşadığımı kötü bir hendek sürecinden sonra devletimizin gücü ile yapılan çok güzel konutlara ait tapularımızı aldık. Devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Bu konuda devletimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Şırnak bir daha böyle bir süreci yaşamayacaktır. En büyük temennimiz dileğimiz de budur." Dedi. Sait Yorgun; "2016 yılında hendek sürecinde evlerimiz yıkıldı. Şehir merkezinde adeta bir talan oluştu. Bu süreçte devletimizin yanımızda olduğunu biliyorduk. Devletimiz yaralarımızı sardı. Çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 10 bin daire yaparak halkın hizmetine sundu. Halkın mağduriyet yaşamamasını sağladı. Bu yüzden devlet büyüklerimize şahsım adına çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde evlerimize kavuştuk" dedi.