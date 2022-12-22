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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:10 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:15

13 yaşındaki kız çocuğu viyadük altında ölü bulundu

Kocaeli Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 40 metre yükseklikteki viyadük altında 13 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak bulundu.

ABBAS ÇAKAR
13 yaşındaki kız çocuğu viyadük altında ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokakta, önceki gün yerde hareketsiz yatan birini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, genç kızın yaşamını yitirdiği belrilendi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 40 metre yükseklikteki viyadükten aşağıya atladığı ileri sürüldü. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Genç kız çocuğunun 13 yaşındaki Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedeninin tespti ile ilgili olayla ilgili inceleme başlattı

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13 yaşındaki kız çocuğu viyadük altında ölü bulundu
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