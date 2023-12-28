Haberler Yaşam Haberleri Henüz 22 yaşındaydı... Genç sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.12.2023 14:39 Son Güncelleme: 28.12.2023 14:52

Henüz 22 yaşındaydı... Genç sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli Başiskele İlçesi Kullar Mahallesi’nde ikamet eden ve henüz 22 yaşında olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Ahmet Eşdoğan, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Henüz 22 yaşındaydı... Genç sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki oğlu Ahmet Eşdoğan, Ankara'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförlüğü yapan Ahmet Eşdoğan, iddialara göre Adana'dan aldığı yükü Kocaeli'ye getirdiği esnada, Ankara yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Eşdoğan, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları hemen Ankara'ya hareket etti. Genç sürücü Eşdoğan'ın, yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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Henüz 22 yaşındaydı... Genç sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti
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