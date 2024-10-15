Henüz 33 yaşındaydı, kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, olay Pazartesi günü sabah saat 03:00 sularında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Murat Bağdat aniden fenalaşıp yere yığıldı.



Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, Bağdat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, kalp krizi geçirdiği belirlenen Murat Bağdat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Bağdat'ın cenazesi, Turgut Mahallesi Murat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığına defnedilecek.