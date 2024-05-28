“Hepimiz Refah’ta diri diri yakılan Filistinlileriz”

İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik planlı soykırım ve insanlık suçları, tüm dünyanın gözleri önünde yaklaşık 100 yıldır devam ediyor. Gözü dönmüş terör devleti İsrail, son olarak evlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah Kentinde bulunan Birleşmiş Milletler kampını savaş uçaklarıyla vurdu. Çadırlarda kalan ve sayıları bilinmeyen onlarca sivil hayatını kaybetti.

Evlerinden edilen Filistinli Müslümanların diri diri yakıldığı saldırı, Amasya'da protesto edildi. Amasya Üniversitesi akademisyenlerinin "sessiz çığlığı" vicdan sahibi kulaklarda yankılandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İşgalci İsrail'in, Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktığı saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını açıkladı. Amasya Üniversitesinden birçok akademisyenin katıldığı protesto gösterisinde katil İsrail aleyhinde "sessiz çığlık" atıldı.

"TEK KELİMEYLE ALÇAKLIK"

İsrail'in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesini tek kelimeyle alçaklık olarak niteleyen Turabi, yaptığı konuşmada; "İşgalci İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını savaş uçaklarıyla bombalayarak, masum sivilleri diri diri ateşe verdiği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. İnsan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası kuruluşların işgalci İsrail'e karşı harekete geçmek için daha kaç masum Filistinli can vermelidir? Bu katliamdan Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İşgalci İsrail yönetimi kadar ABD ve ABD Başkanı Joe Biden da sorumludur. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı tüm dünya ülkelerini, dünya halklarını, İsrail'i durdurmak için harekete geçmeye çağırıyorum. Bugün hepimiz, Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki diri diri yakılan Filistinli mültecileriz. İsrail işgalcidir, katildir.

Amasya Üniversitesinin akademik, idari kadrolarıyla öğrencilerimizi mazlum Filistin halkıyla dayanışmaya, İşgalci İsrail ve destekçilerinin mal ve ürünlerine karşı sürdürdüğümüz boykot ve protestolara daha aktif destek vermeye davet ediyorum. Özgürlük savaşında, direnişinde ve mücadelesinde şehit düşen bütün Refahlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.