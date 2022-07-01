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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:30

Her belgenin sahtesini basıp sattılar… Evlilik Cüzdanı bile var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Her belgenin sahtesini basıp sattılar… Evlilik Cüzdanı bile var

İstanbul’da Cezaevi Görüş Belgesi’nden Bekarlık Belgesi’ne, Lise Diploması’ndan Evlilik Cüzdanı’na kadar çok sayıda evrak ve belgenin sahtesini basarak satan 6 kişilik bir çete çökertildi.

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte para ve dövizler basarak "Kalpazanlık" da yapan altı kişilik yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir çete çökertildi. Fatih İlçesi'ne bağlı Aksaray'da çete üyelerinin kullandıkları bir adrese düzenlenen operasyonda yedi bilgisayar, 3 yazıcı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda mühür ve sahte evrak ile sahte belge ele geçirildi.


Her belgenin sahtesini basıp sattılar… Evlilik Cüzdanı bile var! | Video


Adreste yapılan aramalarda ayrıca sahte 16 bin 450 dolar, sahte 17 bin lira, sahte madeni paralar, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 76 boş kart, 76 sahte diploma, Türkmenistan Başkonsolosluğu kaşesi ve parafı bulunan ve farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte Türkmenistan Adli Sicil Kayıt Belgesi, 177 gram uyuşturucu madde, sahte kimlik yapımında kullanılan üç kart basma makinesi, kart kesme aleti ve 7 adet kaşe de bulundu.

ÇETENİN İKİ ÜYESİ TUTUKLANDI

"Danışmanlık" ismi altında faaliyetler yürüttükleri belirlenen çetenin üyelerinin sahte evrakları ve sahte belgeleri özellikle yabancı uyruklu ve "Kaçak" durumunda olan kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Kimlik, Sürücü Belgesi, Pasaport, Cezaevi Görüş Belgesi, Bekarlık Belgesi, Sigorta Kartları, Oturum-İkamet İzni, Vekaletname, Lise Diploması, Üniversite Diplomaları, Eğitim Sertifikası, Çalışma İzni, Adli Sicil Belgeleri, Evlilik Cüzdanı başta olmak üzere çok sayıda evrak ve belgenin sahtesini basarak para karşılığında satan çetenin üyeleri "Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. Çetenin iki üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Her belgenin sahtesini basıp sattılar… Evlilik Cüzdanı bile var
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