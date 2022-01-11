Her bir çöp kutusu onların umut deposu





KIŞIN ELLERIMIZ BUZ TUTUYOR

Atık toplayıcısı Şükrü Kanat 17 yaşında. Şanlıurfa Siverek'ten bir ay önce İstanbul'a gelmiş. Utanırken başını önüne eğiyor, mahcup çehresini göstermekten pek hoşlanmıyor. "Hayalin var mı?" diye sorduğumuzda, "Sıcak bir evim olsaydı, sonra da evlenmek isterdim" diye hayıflanıyor. Haftalık genelde 700 lira kazandığını ancak ne kadar çok toplarsa o kadar para kazanacağını söylüyor.